Jahresausflug führte in die Domstadt Eichstätt

Über 40 Freunde und Mitglieder des Vereins für Heimatpflege in Illertissen nahmen am Jahresausflug in die Domstadt Eichstätt teil. Bei der Domführung wurde die Vielfalt der Baustile aufgezeigt und das bedeutende Gesamtkunstwerk näher betrachtet. Im Anschluss gab es im Rahmen der Eichstätter Domkonzerte eine 30-minütige Orgelmatinée mit dem Organisten und Kirchenmusiker Pavel Smolík aus Tschechien. Bei der Stadtführung am Nachmittag konnte die Gruppe ein wenig die Stadt mit dem Bischofssitz und dem Hauptsitz der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt kennenlernen. Besonders beeindruckte die ehemalige fürstliche Residenz mit dem prachtvollen Treppenaufgang, dem Tapetenzimmer und den herrlichen Spiegelsaal.

