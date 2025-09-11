Männer pflegen alte Tradition

Jeden ersten Dienstag im September findet die traditionelle Männerwallfahrt nach Matzenhofen statt. Heuer zum 108. Mal. Sie stammt von einem Gelübde aus dem Jahr 1917. Damals versprachen Männer aus Babenhausen, als der Erste Weltkrieg kein Ende nehmen wollte, dass sie jährlich nach Matzenhofen pilgern, falls ihre Söhne gesund aus dem Krieg heimkehren würden. Nachdem sich ihr Gelübde erfüllte, findet seither jedes Jahr diese Wallfahrt statt. Es sei erstaunlich, so Wallfahrtsleiter und Altbürgermeister Theo Lehner, dass heute noch immer so viele Männer daran teilnehmen. Das zeige die Verbundenheit der Babenhauser untereinander. Auch diesmal waren wieder rund 70 Männer dabei, unter ihnen auch der ehemalige bayerische Landwirtschaftsminister Josef Miller. Die meisten Wallfahrer kommen mit dem Rad oder mit dem Auto nach Matzenhofen. Aber auch in diesem Jahr gingen 15 Teilnehmer zu Fuß zur Wallfahrtsstätte und zurück – eine besondere Leistung, zumal die meisten Teilnehmer über 70 Jahre alt sind.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!