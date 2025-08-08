Der Auer Badesee in Illertissen bietet Attraktionen für Klein und Groß

Am vergangenen Donnerstag ist es am Auer Badesee noch ruhig gewesen. Nach regnerischen und kalten Wochen kehrte das Badewetter erst allmählich zurück. Die Temperaturen stiegen wieder, doch das Wasser war wegen des schlechten Wetters zuvor noch kühl. „Ist das kalt, leck mich am Arsch“, schrie ein Jugendlicher seinen Freunden zu, als er in das Nass sprang. An heißen Tagen ist am Auer Badesee viel mehr los, weiß Loredana Gaie. Sie betreibt hier gemeinsam mit Luciana Stan den blauen Foodtruck „Absolut Lecker“.

Zwischen dem Illertisser Gemeindeteil Au und Bellenberg liegt der Auer Badesee. Vom Bäumen umrandet befindet er sich abgelegen in der Mitte von Feldern und Wiesen. Adresse ist die Vöhringer Straße 99. Am Donnerstag schwammen nur wenige im Wasser. Die großen Liegeflächen um den See waren nur spärlich besetzt. Bei dreißig Grad sei die Wiese voll, sagt Gaie. Besonders Nachmittags, an Wochenenden und Feiertagen.

An heißen Tagen sind am Auer Badesee über tausend Leute täglich hier

300 Parkplätze gibt es am Auer Badesee offiziell und zusätzliche Stellplätze für Fahrräder. „Der Parkplatz reicht dann nicht mehr“, beschreibt Gaie. Die vielen Leute würden ringsum parken und auch dort sei irgendwann alles voll. Über tausend Leute seien täglich hier, wenn es heiß ist, schätzt sie. Die Leute kämen zu Fuß, mit dem Fahr- oder Motorrad und mit dem Auto. Direkt am See vorbei führt ein Radweg, durch den man den See mit dem Fahrrad einfach erreichen kann.

Gerade ab Nachmittag ziehe es viele Familien mit Kindern hierher, sagt Gaie. Das Angebot für diese ist hier groß. Es gibt einen Spielplatz mit Piratenschiff, Rutsche, Schaukeln und mehr. Auch im Wasser ist ein durch eine Schwimmleine abgetrennter Bereich für Kinder vorhanden. Darüber hinaus bietet der Auer Badesee Attraktionen für alle Altersgruppen: Es gibt einen Volleyballplatz, einen Basketballkorb und eine Tischtennisplatte. Auf dem Wasser schwimmen außerdem zwei Plattformen aus Holz, auf die man klettern und von denen man ins Wasser springen kann.

Der See hat für Badegäste immer geöffnet

4,2 Hektar ist die Seefläche groß. Die Liegewiese bietet mit zwei Hektar Platz für viele Besucherinnen und Besucher. Die riesigen Bäume ringsum spenden jede Menge Schatten. An verschiedenen Stellen gibt es Treppe mit Geländer, die am Rand ins Nass führen. Auch mehrere Stege ermöglichen einen einfachen Einsteig direkt in das tiefere Wasser.

Seit 2024 sorgt der blaue Foodtruck von Loredana Gaie und Luciana Stan am Auer Badesee für die Verpflegung der Badegäste. Foto: Dominik Thoma

Der Eintritt ist kostenlos. Öffnungszeiten hat der Auer Badesee nicht. Vor allem die Erwachsenen würden bei schönem Wetter bis spätabends hierbleiben, beschreibt Gaie. Auch der Foodtruck sei immer dann geöffnet, wenn Badegäste da sind. Wann Gaie und Stan Essen und Getränke verkaufen, hänge immer davon ab, ab wann die Besucher kommen und wie lange sie bleiben, erklärt Gaie. In der Regel seien die meisten Badegäste von 15 bis 20 Uhr am See.

Das bietet der Foodtruck an Getränken und Speisen

Currywurst, Langos, Wurst, Pommes, Eis, Schnitzel und mehr: Das bietet der Foodtruck an Speisen an. Die Rote im Semmel kostet vier Euro, das Schnitzel mit Pommes elf Euro. Pommes allein kosten vier Euro, Langos je nach Art zwischen 5,50 und acht Euro. Die 0,33 Liter Cola, Fanta und Spezi kostet 2,50 Euro. Ein halber Liter Apfelschorle 2,50 Euro, die Halbe Bier drei Euro, Aperol Spritz sechs Euro.

Seit 2024 sorgt der blaue Foodtruck für die Bewirtung. Für das kommende Jahr haben Gaie und Stand hier großes vor. „Wir möchten nächstes Jahr hier eine Party schmeißen“, erzählt Gaie. Diese soll Mitte, Ende August stattfinden. Genaue Pläne gibt es noch nicht. Mithilfe eines DJs soll die Liegefläche im Bereich des Foodtrucks in eine große Tanz- und Feierfläche verwandelt werden, erzählt Gaie.

Manche Leute sollten hier laut Gaie mehr auf die Sauberkeit achten

Der Auer Badesee hat mehrere Sanitäranlagen zu bieten. Auf der Liegewiese an beiden Längsseiten des Sees gibt es Toiletten und Umkleidekabinen. Auch Mülleimer stehen ringsum. Dennoch: „Die Leute, die hierherkommen, könnten manchmal mehr auf die Sauberkeit achten“, sagt Gaie.

Die Toiletten seien nicht immer in gutem Zustand. Manche sollten aufpassen, dass sie „die Toilette benutzen und nicht den Boden“, sagt sie. Auch Toilettenpapier würde ständig geklaut werden. Zudem bleibe auf der Liegewiese öfters Müll liegen. Tatsächlich entdeckt man bei genauerem Hinsehen auch Müll in den Büschen versteckt. Ein Blick genügt, um leere Zigarettenverpackungen, ein gebrauchtes Kondom, eine leere Frischkäseverpackung aus Plastik und Zigarettenstummel am Rand der Liegewiese zu entdecken.

Ein Gebäude der Wasserwacht steht am See, eine feste Badeaufsicht gibt es jedoch nicht. Die Wasserwacht sei in der Regel immer dann anwesend, wenn viel los ist, sagt Gaie.