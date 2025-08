Spielplatz in Schießen wird generalüberholt: Bald können hier wieder Kinder spielen

Mathias Stölzle ist vorsichtig optimistisch: „Wir hoffen, dass der Spielplatz noch in den Sommerferien wieder bespielbar ist“, sagt der Roggenburger Bürgermeister. Die Gemeinde investiert rund 25.000 Euro in die Generalüberholung des Geländes neben dem Pfarrhof in Schießen. „Es hat gedauert“, sagt der Ortschef. Im ersten Halbjahr sei die Sanierung des Spielplatzes nicht möglich gewesen. Im Mai sei der Auftrag für die Geräte erteilt worden. Deren Lieferung erfolgte vor ein paar Wochen, wie der Bürgermeister zusammenfasst. „Der Platz wurde verkleinert, alles wurde verschoben“, ergänzt Birgit Halder vom Bauamt.

