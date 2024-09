Auf ihn muss die Verteidigung des FV Illertissen aufpassen

Beim FV Illertissen hat man kaum Zeit, sich über den Viertelfinal-Einzug im bayerischen Totopokal zu freuen. Nach dem Dienstagspiel gegen Buchbach geht es bereits am Samstag (14 Uhr) in der bayerischen Regionalliga bei der Zweitvertretung der Spvgg Greuther Fürth weiter.

Wie eigentlich immer bei Spielen gegen zweite Mannschaften ist der Gegner eine Art von Wundertüte. Zahlreiche Wechsel sind bei denen der Normalfall, das gilt auch für die Kleeblätter. Bei denen begann das schon mit dem Trainer. Für Petr Ruman kam mit Leonhard Haas ein Mann, der die Regionalliga bestens kennt, schließlich war er vor zwei Jahren bei Wacker Burghausen tätig. Zwölf Spieler haben Ende der letzten Saison den Verein verlassen, elf neue kamen dazu, davon viele aus der eigenen U19. Ein Glücksgriff scheint Daniel Kasper zu sein, der von Wormatia Worms kam. Dort hatte er in 30 Spielen 21 Tore erzielt, aktuell sind bei den Fürthern in sechs Spielen neun Treffer. Die Illertisser werden also auf einen Gegner treffen, der viele talentierte Spieler in seinen Reihen hat, andererseits quasi im Neuaufbau ist. Das erklärt auch das Auf und Ab bei den bisherigen Resultaten. In den letzten drei Begegnungen gab es jeweils nur einen Punkt für die SpVgg Greuther Fürth, davor wurden alle drei Spiele gewonnen.

FV Illertissen spielt bei der SpVgg Greuther Fürth II

FVI-Trainer Holger Bachthaler Trainer hat diese Spiele natürlich akribisch analysiert und stellt seine Mannschaft entsprechend ein: „Greuther Fürth II verfügt über eine sehr junge Mannschaft mit hochtalentierten Spielern. Mit Daniel Adlung und Edgar Prib haben sie zudem zwei sehr erfahrene ehemalige Bundesligaspieler und mit Kasper den Toptorjäger der Regionalliga Bayern in ihren Reihen. Zuletzt haben wir beide Spiele in Fürth nach schwachen Leistungen verloren, entsprechend motiviert und konzentriert werden wir das Spiel angehen“.

Marin Pudic wird beim FVI ausfallen, auch Neuzugang Marco Mannhardt steht noch nicht zur Verfügung.