Reisende Handwerker sind polizeibekannt

Ein Anwohner der Hauptstraße in Unterroth hat am Mittwoch unangekündigten Besuch von zwei Personen gehabt, die ihm spontan Reparaturarbeiten am Hausdach anboten. Das berichtet die Illertisser Polizei. Das forsche und aufdringliche Auftreten der Männer habe den Anwohner irritiert, auch weil sie die Bezahlung ausschließlich in bar verlangten. Der Mann verständigte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Streifenbesatzung hatten sich die beiden Personen entfernt, sie hinterließen allerdings eine Visitenkarte. Ermittlungen ergaben, dass die Personen bereits in der Vergangenheit aufgefallen waren, berichtet die Polizei. So hätten sie Reparaturen vorgenommen und anschließend anstelle eines vereinbarten niedrigen dreistelligen Betrags eine mittlere vierstellige Summe verlangt. Als er sich nicht auf das fragwürdige Geschäft mit den reisenden Handwerkern einließ, habe der Mann aus Unterroth „absolut richtig“ reagiert, findet die Polizei. (AZ)

Unterroth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauptstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis