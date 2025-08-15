Auffahrunfall bei Schalkshofen: Drei Personen werden verletzt

Eine Frau muss nach einer Fahrzeugpanne mehr als zwei Stunden auf einen Abschleppwagen warten. Eine andere Autofahrerin bietet ihr Hilfe an. Doch dann kommt es zu einem schweren Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden. So ist es am Donnerstagabend auf der Staatstraße 2020 zwischen Unterroth und Oberroth, in der Nähe des Weilers Schalkshofen, passiert.

Durch die Wucht des Aufpralls wird das mittlere Auto auf das vordere geschoben

Nach Angaben der Feuerwehrleute vor Ort hatte bereits gegen 19 Uhr eine Autofahrerin, die mit einem Wohnmobil unterwegs war, eine Panne. Sie steuerte das Fahrzeug in eine Feldwegeinfahrt. Gegen 21.30 Uhr wartete die Frau noch immer auf technische Unterstützung. Eine 46 Jahre alte Autofahrerin hielt zu dem Zeitpunkt an, um ihre Hilfe anzubieten. Wie die Polizei mitteilt, kam ein nachfolgendes Auto ebenfalls zum Stillstand. Ein dritter Autofahrer erkannte die Situation allerdings zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf das Fahrzeug vor ihm auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das mittlere Auto auf das vorderste geschoben. Insgesamt wurden drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Alle Verletzten wurden zur Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ungefähr 40.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehren Unterroth, Oberroth und Buch sowie zunächst auch die Feuerwehr Babenhausen im Einsatz. Vom Rettungsdienst waren vier Einsatzwagen und ein Notarzt vor Ort. (wis, AZ)