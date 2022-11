Aufheim

Eine musikalische „Ladies Night" beim Jahreskonzert in Aufheim

Plus Die Dorfmusikanten setzen ihr Motto nicht nur mit der Auswahl der Musikstücke um. Das Publikum lässt sich bereitwillig mitreißen.

Von Angela Häusler

Discokugel, Glitzervorhang und sogar eine pink leuchtende Mini-Showtreppe: So setzten sich die Dorfmusikanten Aufheim am Samstag bei ihrem Jahreskonzert in Szene. Das Motto des Abends, „Ladies Night“, wurde aber auch auf musikalische Art interpretiert. Das Publikum ließ sich mitreißen.

