Hunde greifen Spaziergängerin in Senden an

Mehrere Hunde greifen in Aufheim eine 31-Jährige an. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Halterin der Tiere.

Eine 31-jährige Frau war am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr zu Fuß in Aufheim unterwegs, als plötzlich drei bis vier Hunde aus einem geöffneten Tor auf den Gehweg sprangen und die Spaziergängerin umkreisten. Die Hunde haben die Frau in die rechte Wade gezwickt beziehungsweise gebissen, berichtet die Polizei, die 31-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Gegen die 44-jährige Hundehalterin wird nun wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (AZ)