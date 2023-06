Rauchgeruch in Aufheim: Experten suchen nach der Ursache

Die Feuerwehren Aufheim und Senden bitten bei einem Einsatz um Unterstützung durch die Fachleute des Gefahrgutzugs. Die können eine erste Entwarnung geben.

Weil aus einem Abwasserschacht Rauchgeruch wahrzunehmen war, sind die Feuerwehren Aufheim und Senden am frühen Samstagabend in die Straße „Talblick“ in Aufheim gerufen worden. Nach ersten Untersuchungen wurden die Fachleute des Gefahrgutzuges im Landkreis Neu-Ulm hinzugezogen, die mit dem Mess-Gerätewagen anrückten. Deren Messungen kamen zum Ergebnis, dass keinerlei Gefahr für die Umgebung bestand.

Die Einsatzkräfte ziehen einen weiteren Experten zurate

Es ergab sich aber eine Vermutung zur Ursache des Rauchgeruchs: An dem Schacht führte nämlich ein Kabel vorbei. Die Feuerwehrleute verständigten deshalb einen Fachmann der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, der einen entsprechenden Schaden feststellte. Nachdem damit bestätigt war, dass keine weitere Gefahr vorlag, konnten die Feuerwehren ihren Einsatz beenden. (wis)