Aufmerksame Passantin verhindert Betrug

Ein 84 Jahre alter Mann sollte offenbar Opfer eines Betruges werden. Das hat nun eine aufmerksame Passantin verhindert.

Täter will einem Rentner angeblich Messer schenken

Nach Angaben der Polizei sprach am späten Samstagvormittag ein etwa 35 Jahre alter Mann einen 84-Jährigen auf dem Rewe-Parkplatz in Illertissen an. Hierbei behauptete er, auf dem Weg zum Flughafen zu sein, wobei er diverse Messersets nicht mitnehmen könne und sie ihm schenken wolle. Der Unbekannte fuhr den älteren Mann nach Hause und wollte ihn in seine Wohnung begleiten.

Beherzte Passantin geht dazwischen

Eine aufmerksame Passantin wurde auf den Vorfall aufmerksam und folgte den Beiden mit ihrem Auto zu der nahe gelegenen Wohnanschrift. Dort sprach sie den verdächtigen Mann an. Danach nahm er zwei von drei ausgehändigten Messersets wieder an sich und verschwand mit seinem schwarzen VW Golf mit ungarischer Zulassung. Wegen des mutigen Einschreitens der Passantin konnte ein möglicher Betrug und weitere Straftaten verhindert werden, so die Polizei. Der verdächtige Mann ist etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, 80 Kilogramm schwer und von „osteuropäischem Erscheinungsbild“. Er trug einen blauen Anzug mit einem aufgeknüpftem hellblauen Hemd. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Nummer 07303 / 9651-0 zu melden. (AZ)