Dieb greift in Umzugswagen: Zeuge macht wertvolle Beobachtungen

Ein dreister Dieb hat am Samstagnachmittag in der Spitalstraße in Illertissen zugegriffen. Dort hatte ein Mann, während er mit seinem Umzug beschäftigt war, seinen Transporter unversperrt abgestellt. Den Umstand nutzte ein zunächst unbekannter Täter und entwendete aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack. Ein Zeuge konnte den Diebstahl zwar beobachten und den Geschädigten umgehend informieren, allerdings wurde der Täter nicht mehr angetroffen. Dank der detaillierten Personenbeschreibung und eines Fotos hatte die Polizei Illertissen jedoch gute Anhaltspunkte für die Fahndung. So traf am Montagvormittag eine Streifenbesatzung im Bereich der Gustav-Stresemann-Straße einen 40-jährigen Tatverdächtigen an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Zu den Diebstahlsvorwürfen wollte sich der Tatverdächtige nicht äußern. Allerdings wurde er bereits in einem anderen Fall von Diebstahl von der Staatsanwaltschaft in Kempten gesucht. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der 40-Jährige nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und der Benennung eines Zustellbevollmächtigten wieder entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (AZ)

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umzugswagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis