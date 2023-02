Augsburg/Roggenburg

vor 1 Min.

Zu gefährlicher Trieb? Deckbulle wird am Valentinstag zum Fall fürs Gericht

Plus Ein Landwirt aus dem Kreis Neu-Ulm legt wieder einmal Klage wegen einer tierschutzrechtlichen Auflage ein. Das Landratsamt will bestimmte Annäherungsversuche verhindern.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Verfahren am Verwaltungsgericht sind nicht dafür bekannt, besonders unterhaltsam zu sein. Auch in diesem Fall geht es um eine ernste Angelegenheit. Aber der Termin bietet in Verbindung mit dem Sachverhalt durchaus Anlass zum Schmunzeln. Ausgerechnet am 14. Februar, gemeinhin bekannt als Valentinstag, befasst sich das Bayerische Verwaltungsgericht Augsburg mit einem Deckbullen und ungewollten Annäherungsversuchen an Artgenossinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen