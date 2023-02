Augsburg/Roggenburg

06:15 Uhr

Prozess um Deckbulle im Stall: Landwirt zieht Klage zurück

Plus Ausgerechnet am Valentinstag sollte es in einer Verhandlung am Verwaltungsgericht in Augsburg um einen Deckbullen gehen. Doch das Verfahren wurde eingestellt.

Von Jens Noll

Ist eine tierschutzrechtliche Auflage, die sicherstellen sollte, dass ein Deckbulle sich nicht ungewollt an Kühe im selben Stall heranmacht, rechtmäßig oder nicht? Passenderweise am Tag der Liebenden, am Valentinstag, sollte dazu am Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg eine Entscheidung fallen. Doch dazu kam es nicht, das Verfahren wurde eingestellt. Ein Sprecher des Gerichts schildert auf Nachfrage unserer Redaktion, was die Gründe dafür waren.

