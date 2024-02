Augsburg/Unterallgäu

Bauer soll Anbau abreißen und klagt, Landratsamt will keinen "Kuhhandel"

Plus Ein Unterallgäuer Landwirt hat keine Genehmigung für einen Anbau und soll ihn abreißen. Er klagt dagegen. Vor dem Verwaltungsgericht gibt es einen Schlagabtausch.

Von Annemarie Rencken

Als er noch ein kleiner Bub war, habe es den Anbau am Stall schon gegeben, den er jetzt abreißen soll. Um das zu beweisen, hat ein Landwirt aus dem nördlichen Unterallgäu Fotos aus dem Jahr 1986 ins Verwaltungsgericht Augsburg mitgebracht. Der Mann geht damit nach vorne und zeigt die Aufnahmen den fünf Mitgliedern des Gremiums, die näher zusammenrücken, um einen guten Blick darauf zu bekommen und sich die Erläuterungen anzuhören. Ein Vertreter des Landratsamts Unterallgäu – in diesem Fall der Beklagte in Vertretung des Bayerischen Freistaats – lehnt die Einladung hingegen ab, sich die Fotos anzuschauen. Sie seien bei dem aktuellen Vorgehen "nicht von Interesse", sagt er und richtet den Blick wieder in seine Unterlagen.

Die Nachbarn des Landwirts hatten sich beschwert

Das Problem, das das Landratsamt mit dem Anbau hat, kann man auf drei Punkte herunterbrechen: Es gibt dafür keine Baugenehmigung – er ist also illegal – , als sogenannter "Grenzbau" werden die vorgeschriebenen Abstände zum Nachbargrundstück nicht eingehalten und der Brandschutz sei zu niedrig. Und da man im Nachhinein nicht wirklich nachbessern könne, fordert das Landratsamt den Abriss.

