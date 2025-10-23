Aus für Aktion Hoffnung in Vöhringen: „Ich bedauere aufgeben zu müssen“

„Wenn man sich so lange für etwas einsetzt, fällt der Abschied schon ein bisschen schwer“, sagt Heinrich Gingele und rollt das große Transparent mit der Aufschrift „Aktion Hoffnung“ zusammen, es wird nicht mehr gebraucht. Vor über 30 Jahren wurde die Aktion in Vöhringen ins Leben gerufen. Die Initiative ging damals von der Diözese Augsburg aus, die Michaelspfarrei klinkte sich ein. 30 Jahre stand Gingele als Hauptansprechpartner und Organisator mit seinen ehrenamtlichen Helfern zweimal im Jahr bereit, die in Säcken zusammen gepackte Kleidung in einem Lkw zu verstauen.

Die Kleidung wurde an der Wasserachse gesammelt und im Lkw nach Illertissen und von dort zum Eine-Weltzentrum nach Ettringen gebracht. Es gab Secondhand-Märkte, wo die Kleidung verkauft wurde. Der Erlös fließt auch heute noch Hilfsprojekten in Afrika, Südamerika, Asien und Osteuropa zu.

Gingele fand keine Nachfolger, die die Aktion Hoffnung in Vöhringen weiterführen

Aber Gingele, jetzt 82 Jahre alt, merkte, dass sich das Alter bemerkbar machte. Er wollte sich zurückziehen und hielt nach Nachwuchs Ausschau. Wenn er davon spricht, klingt ein wenig Resignation mit. Niemand wollte die Organisation zweimal im Jahr übernehmen, überall wurde abgewinkt. Schweren Herzens entschloss er sich, aufzugeben. Bereits die für Samstag, 25. Oktober, vorgesehene Sammelaktion findet nicht mehr statt.

Er habe diese Arbeit gerne gemacht: „Ich bedauere aufgeben zu müssen.“ Denn – und das Lob geht an die Vöhringer Bürgerinnen und Bürger, die Kleidung spendeten – die Qualität der Kleidung war laut Gingele „immer sehr gut“. „Es gab viele Helfer, denen ich sehr dankbar bin.“ Ohne Bruno Konrad, vom Vöhringer Möbelhaus Konrad, und dem Lkw, den er zur Verfügung stellte, wäre die reibungslose Abwicklung zum Beispiel überhaupt nicht möglich gewesen.

Die vier Container-Standorte der Aktion Hoffnung bleiben in Vöhringen bestehen

Was indessen bestehen bleibt, sind die vier Container im Stadtgebiet an den Standorten am Kulturzentrum, an der Lindenstraße 4, an der Münchnerstraße 15 und in der Vogelstraße beim Altenheim Illersenio. „Die bleiben wo sie sind, geleert werden sie von Mitarbeitern der Diözese“, sagt Gingele. Sein Resümee: Eine erfolgreiche Sache für einen guten Zweck, vor allem wenn Jugendliche in aller Welt davon profitieren.

An den Kleidersammlungen im Bistum Augsburg beteiligen sich jedes Jahr rund 500 Pfarreien mit 2000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Neben 80 Teil- und Vollzeitkräften unterstützen weitere 300 ehrenamtlich tätige Menschen die Arbeit im Eine-Weltzentrum in Ettringen und in den Vinty‘s Secondhand-Modeshops.