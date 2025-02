Ausbau Illertalbahn: Wird der Bahnübergang in Senden doch geschlossen?

Wem sich schon einmal die Schranken am Bahnübergang direkt vor der Nase geschlossen haben, weiß: Das kann dauern. In Senden steht man zum Beispiel in der Zeit zwischen 6 und 7 Uhr morgens bereits jetzt insgesamt 14 Minuten im Wartestau. Sobald der Ausbau der Illertalbahn abgeschlossen ist – und die Zugzahlen um 20 Prozent steigen – wird sich das wohl verdoppeln: In den Hauptverkehrszeiten bleibt die Schranke dann nach aktuellen Berechnungen 28 Minuten pro Stunde unten. Wenn die Zahl der Züge künftig weiter steigt – was laut Stadtverwaltung nicht auszuschließen ist – könnten sich auch die Schließzeiten weiter nach oben schrauben. Senden sucht deshalb gemeinsam mit der Deutschen Bahn nach Lösungen. Im Gespräch ist unter anderem eine mögliche Unterführung unter den Gleisen.

