Neues und Bewährtes: Das ist für Run Bike Rock 2023 geplant

Plus Die Illertisser Laufsport-Veranstaltung Run Bike Rock findet auch 2023 wieder statt. Was die Organisatoren planen, wann und wo der Startschuss fällt.

Zur ersten Manöverkritik haben sie sich schon getroffen. Wobei Kritik in diesem Zusammenhang wohl die falsche Bezeichnung ist. Denn im Organisationsgremium der Illertisser Laufveranstaltung Run Bike Rock blickt man voller Zufriedenheit zurück auf die Wettbewerbe Anfang Mai. 15 Frauen und Männer gehören zum Planungsteam. Birgit Karger spricht von einer „sehr konstruktiven Runde“ und lobt das Miteinander. Das, ergänzt Ansgar Batzner, sei das Erfolgsrezept der Veranstaltung. Die Macher stehen bereits wieder in den Startlöchern, haben den Termin und Neuerungen für das Jahr 2023 schon festgezurrt.