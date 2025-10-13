Icon Menü
Außenspiegel beschädigt: Ermittlungen der Polizei Illertissen laufen

Illertissen

Gibt es einen Zusammenhang? Unbekannte treten gegen drei Außenspiegel

Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise zu drei Sachbeschädigungen in der Liebig- und Friedrich-Ebert-Straße
    In drei Fällen von mutwilliger Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen ermittelt die Illertisser Polizei.
    Foto: Daniel Karmann/dpa

    Zerstörungswut gegen parkende Autos beschäftigt die Illertisser Polizei. Sie bittet mögliche Zeugen um Hinweise: Am Sonntag, 12. Oktober, wurden in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 14.30 Uhr im Bereich der Liebig- sowie der Friedrich-Ebert-Straße drei Fahrzeuge absichtlich beschädigt, teilt sie mit. In der Liebigstraße trat ein unbekannter Täter die rechten Außenspiegel von zwei geparkten Kleintransportern ab. In der Friedrich-Ebert-Straße wurde der linke Außenspiegel eines ebenfalls geparkten Fiat, demoliert. Die Polizei Illertissen prüft derzeit einen möglichen Tatzusammenhang der Fälle. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)

