Im halbjährlichen Wechsel widmet sich das Walderlebniszentrum Roggenburg in seinem Pavillon Themen rund um den Wald. Dieses Mal steht der Dachs im Mittelpunkt. Warum mitten in der Ausstellung eine grasbedeckte Toilette zu finden ist und was es mit dem „Burgfrieden“ unter der Erde auf sich hat, erfahren Besucherinnen und Besucher beim Rundgang.

