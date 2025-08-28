Auto erfasst Pedelecfahrer in Weißenhorn: 81-Jähriger wird leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein älterer Mann am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Weißenhorn erlitten. Der 81-Jährige war mit einem Pedelec unterwegs und wurde am Kreisverkehr in der Illerberger Straße von einem Auto erfasst.

Unfall in Weißenhorn: Am Überweg hätte der Radfahrer das Auto vorlassen müssen

Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Kurz nach 9 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann mit seinem Auto den Kreisverkehr. Er wollte diesen nach rechts in Richtung Stadtmitte verlassen. Kurz nach dem Verlassen des Kreisverkehrs fuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Elektrorad von links kommend über die Fahrbahn, obwohl er an dem Überweg als Radfahrer die Vorfahrt zu gewähren hatte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 81-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pedelec und das Auto wurden leicht beschädigt, die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 2500 Euro. (AZ)