Auto gerät bei Berkheim auf Gegenspur: 84-Jähriger wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein älterer Autofahrer am Dienstagabend bei Berkheim erlitten. Der 84-Jährige stießt mit seinem Wagen mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Die Verkehrspolizei Laupheim schätzt den Sachschaden auf insgesamt 30.000 Euro

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 17.35 Uhr. Ein 84-jähriger Volvo-Fahrer fuhr auf der Kreisstraße K7579 von Oberopfingen in Richtung Berkheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Volvo nach links in den Gegenverkehr. Dort kam ihm ein 31-jähriger mit einem Lastwagen entgegen. Trotz Hupen, Bremsen und eines Ausweichmanövers konnte der LKW-Fahrer einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern.

Wie die Polizei weiter mitteilt, erlitt der Volvo-Fahrer durch den Aufprall schwere Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte den Senior in eine umliegende Klinik. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am Volvo auf 20.000 Euro und den am Lastwagen auf 10.000 Euro. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme bis 21 Uhr voll gesperrt. (AZ)