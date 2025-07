Auto kommt beim Spurwechsel auf der A7 ins Schleudern: Fast 15.000 Euro Schaden

Nicht angepasste Geschwindigkeit bei Regen gibt die Verkehrspolizei Günzburg als Grund für einen Unfall ein, bei dem ein 26-Jähriger am Sonntagabend auf der Autobahn bei Vöhringen glücklicherweise unverletzt geblieben ist. Dem Polizeibericht zufolge kam das Auto auf der A7 in Richtung Würzburg beim Fahrstreifenwechsel ins Schleudern. Der Wagen prallte dann gegen die rechte Schutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Durch den Unfall entstand laut Polizei am Auto und an den Schutzplanken ein Schaden von etwa 14.700 Euro. Die Verkehrspolizei Günzburg wurde zur Unfallaufnahme hinzugerufen und beanstandete, dass der Unfallverursacher die Geschwindigkeit seines Wagens nicht an die Straßenverhältnissen angepasst hatte. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es während der Unfallaufnahme nicht. (AZ)

