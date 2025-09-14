Icon Menü
Altenstadt

Gespann fährt trotz Rotlicht über die Gleise und beschädigt Bahnschranke

Ein Autofahrer hat nach Angaben der Polizei an einem Bahnübergang in Altenstadt das Lichtsignal ignoriert. In der Folge reißt die Schranke ab.
    Obwohl bereits das Rotlicht leuchtete, hat ein Autofahrer laut Polizei mit seinem Gespann am Bahnübergang bei der Hammerschmiede in Altenstadt die Gleise überquert.
    Am Bahnübergang bei der Hammerschmiede in Altenstadt hat sich am Freitagmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde die Bahnschranke stark beschädigt und abgerissen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

    Wegen des Unfalls in Altenstadt wird jetzt gegen den Autofahrer ermittelt

    Dem Polizeibericht zufolge wollte ein junger Mann aus Bellenberg gegen 12 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger den Bahnübergang queren und übersah dabei, dass die Lichtzeichenanlage bereits rot zeigte. Bei der Querung senkte sich die Bahnschranke und stieß mit dem Anhänger zusammen. Dabei wurde die Bahnschranke stark beschädigt, sodass sie abriss.

    Mitarbeiter der Deutschen Bahn kümmerten sich nach weiteren Angaben der Polizei um die zeitnahe Reparatur des Bahnüberganges. Nun wird wegen des Unfalls gegen den Mann ermittelt. (AZ)

