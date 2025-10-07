Auto rollt in Vöhringen gegen einen Baum - Fahrer wird bewusstlos

In Vöhringen hat sich am Montag zur Mittagszeit ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 74 Jahre alter Autofahrer musste danach medizinisch behandelt werden. Er war vermutlich aufgrund der Kollision bewusstlos geworden.

Ein Passant leistete umgehend Erste Hilfe

Dem Polizeibericht zufolge kam der Mann mit seinem Wagen in einer Rechtskurve ohne Fremdverschulden nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr zunächst mehrere hundert Meter querfeldein. Schließlich kollidierte es mit einem Baum und geriet in Schräglage, wodurch die Gefahr bestand, dass es in den angrenzenden Mühlbach rutschte. Ein Ersthelfer, der sich zufällig vor Ort befand, zog den zunächst bewusstlosen Fahrer aus dem Fahrzeug und leistete umgehend Erste Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Vöhringen sicherte die Unfallstelle ab und zog das Fahrzeug aus dem Gebüsch.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Fahrer noch vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt, eine stationäre Aufnahme in das Krankenhaus war nicht erforderlich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (AZ)