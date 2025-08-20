Autofahrer bremst anderes Auto auf der B30 aus, steigt aus und beschimpft die Fahrerin

Eine rücksichtslose und gefährliche Aktion auf der Bundesstraße B30 bei Laupheim hat einem Autofahrer Ärger mit der Polizei eingebracht. Auf den 48-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr zu, außerdem muss er sich wegen abgefahrenen Hinterreifen an seinem Auto verantworten.

Der 48-Jährige stieg auf der zweispurigen Fahrbahn aus seinem Auto aus

Die Polizei zog den Mann am frühen Dienstagabend aus dem Verkehr, nachdem er den Beamten mitten auf der B30 aufgefallen war. Dem Polizeibericht zufolge war eine 39-Jährige kurz nach 17.15 Uhr mit ihrem Audi auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Laupheim-Süd fuhr der 48-Jährige mit seinem Opel vor dem Audi. Aus bisher unbekannten Gründen bremste der Opel ab und zwang die Audifahrerin zum Abbremsen bis zum Stillstand.

Wie die Polizei weiter berichtet, ist der 48-Jährige auf der zweispurigen Fahrbahn ausgestiegen und an die Fahrerseite des Audi herangetreten. Dann soll er böse Worte in Richtung der 39-Jährigen gerichtet haben. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife bekam den Vorfall mit und kontrollierte den Mann, noch bevor er wieder losfahren konnte. Dabei stellten die Beamten fest, dass die beiden hinteren Reifen an dem Opel keine ausreichenden Profiltiefen mehr hatten. (AZ)