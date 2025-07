Autofahrer fällt in Sekundenschlaf: Zwei Wagen und Verkehrsschild beschädigt

Welche gefährlichen Folgen ein Sekundenschlaf im Auto haben kann, zeigt ein Unfall, der sich am Montagabend in Buch ereignet hat. Kurz nach 19 Uhr fuhren nach Polizeiangaben zwei Autos hintereinander auf der Staatsstraße 2020. Als der 27-jährige Fahrer des hinteren Wagens vermutlich in einen Sekundenschlaf fiel, kam sein Fahrzeug nach links auf die Gegenspur, überholte das zunächst vorausfahrende Fahrzeug und stieß wenig später gegen ein Verkehrszeichen. Dieses wurde aus der Verankerung gerissen und landete auf der Fahrbahn.

Bei dem Unfall in Buch wurde zum Glück niemand verletzt

Die 60-jährige Fahrerin des anfänglich vorderen Autos, das sich zwischenzeitlich hinter dem Wagen des 27-Jährigen befand, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Mit ihrem Wagen überrollte sie das auf der Fahrbahn liegende Verkehrszeichen. In der Folge platzte ein Reifen des Autos. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Vorfall verletzt. An beiden Fahrzeugen und dem Verkehrszeichen entstanden dem Polizeibericht zufolge Sachschäden in Höhe von mehr als 4000 Euro. Gegen den 27-Jährigen leitete die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (AZ)