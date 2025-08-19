Autofahrer ignoriert Straßensperrung und kollidiert mit seinem Wagen mit einem Baustellen-Fahrzeug

In einer Straßenbaustelle bei Pfaffenhofen ist am Montagmorgen ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Eigentlich hätte der Autofahrer dort gar nicht unterwegs sein dürfen.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 71-Jähriger Mann mit seinem Wagen die Kreisstraße zwischen Niederhausen und Oberhausen. Dieser Streckenabschnitt ist wegen einer Baustelle derzeit für den öffentlichen Straßenverkehr komplett gesperrt. Trotz bestehender Absperrung fuhr der Senior in den Baustellenbereich ein. Dort kam es zu einer Kollision mit einem rückwärtsfahrenden Baustellen-Lastwagen, dessen Fahrer nicht mit dem herannahenden Auto gerechnet hatte. Am Auto entstand laut Polizeibericht ein massiver Frontschaden, der Lastwagen wurde am Heck leicht beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ungefähr 7000 Euro belaufen. (AZ)