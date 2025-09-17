Icon Menü
Autofahrerin hält nicht genügend Seitenabstand ein: 6000 Euro Schaden

Eine 35-Jährige verursacht einen Unfall in der St.-Johannis-Straße in Weißenhorn. Sie kommt ihrer Pflicht als Autofahrerin nach und meldet sich bei der Polizei.
    Eine Autofahrerin hat die Polizeiinspektion Weißenhorn am Dienstag über einen Unfall mit erheblichem Sachschaden informiert, den sie selbst verursacht hatte.
    Eine Autofahrerin hat die Polizeiinspektion Weißenhorn am Dienstag über einen Unfall mit erheblichem Sachschaden informiert, den sie selbst verursacht hatte. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro hat eine Autofahrerin in Weißenhorn verursacht. Dem Polizeibericht zufolge befuhr die 35-Jährige mit ihrem Auto die St.-Johannis-Straße. Dabei kam sie an einem Wagen vorbei, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Weil der Seitenabstand zum geparkten Fahrzeug zu gering war, streifte die Frau mit ihrem Wagen das andere Auto. Die 35-Jährige fuhr allerdings nicht weiter, sondern teilte den Unfall pflichtgetreu der Polizei mit. (AZ)

