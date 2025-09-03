Icon Menü
Autofahrerin übersieht in Weißenhorn Jugendlichen auf 125er-Motorrad

Weißenhorn

Autofahrerin übersieht in Weißenhorn Jugendlichen auf 125er-Motorrad

Eine 34-Jährige fährt in Weißenhorn aus einer Hofeinfahrt. Dabei streift sie einen Jugendlichen, der mit einer 125er-Maschine vorbeifuhr.
    In Weißenhorn fuhr eine Frau aus der Hofeinfahrt und übersah ein Motorrad.
    In Weißenhorn fuhr eine Frau aus der Hofeinfahrt und übersah ein Motorrad. Foto: David Young, dpa (Symbolbild)

    Gerade Motorradfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Auch in Weißenhorn hat eine 34-Jährige einen 16-Jährigen auf seinem 125er-Motorrad übersehen. Wie die Polizei berichtet, rollte das Auto der Frau aus einer Hofeinfahrt, als ein Jugendlicher die Straße entlangfuhr. Es kam zum Unfall.

    Der Wagen streifte das kleine Motorrad und der 16-Jährige fiel von der Maschine. Laut Polizei wurde er jedoch nicht verletzt. Der Schaden beträgt insgesamt rund 2500 Euro. Die Frau muss mit einem Verwarnungsgeld rechnen. (AZ)

