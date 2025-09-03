Autofahrerin übersieht in Weißenhorn Jugendlichen auf 125er-Motorrad

Gerade Motorradfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Auch in Weißenhorn hat eine 34-Jährige einen 16-Jährigen auf seinem 125er-Motorrad übersehen. Wie die Polizei berichtet, rollte das Auto der Frau aus einer Hofeinfahrt, als ein Jugendlicher die Straße entlangfuhr. Es kam zum Unfall.

Der Wagen streifte das kleine Motorrad und der 16-Jährige fiel von der Maschine. Laut Polizei wurde er jedoch nicht verletzt. Der Schaden beträgt insgesamt rund 2500 Euro. Die Frau muss mit einem Verwarnungsgeld rechnen. (AZ)