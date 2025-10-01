Autofahrerin übersieht Radfahrer in Weißenhorn: 17-Jähriger wird leicht verletzt

Ein Jugendlicher, der mit einem Pedelec unterwegs war, ist am späten Dienstagvormittag in Weißenhorn von einem Auto erfasst worden. Dabei erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen.

Gegen die Unfallverursacherin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt

Dem Polizeibericht zufolge befuhr der 17-Jährige mit seinem Pedelec die Kaiser-Karl-Straße vom Kreisverkehr am Hauptplatz kommend in nördliche Richtung. Als er an den dortigen Parkbuchten vorbeifuhr, wollte eine 55-Jährige mit ihrem Auto vom Straßenrand auf die Straße einfahren. Sie übersah den von hinten herannahenden Jugendlichen, der nach dem Zusammenstoß zu Fall kam. Hierbei wurde er leicht verletzt, sein Pedelec wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)