Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Autofahrerin übersieht Radfahrer in Weißenhorn: 17-Jähriger wird leicht verletzt

Weißenhorn

Autofahrerin übersieht Radfahrer in Weißenhorn: 17-Jähriger wird leicht verletzt

Eine Frau fährt mit ihrem Wagen auf die Kaiser-Karl-Straße in Weißenhorn ein. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einem Jugendlichen auf einem Pedelec.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall in Weißenhorn ist am späten Dienstagvormittag ein jugendlicher Fahrradfahrer verletzt worden.
    Bei einem Unfall in Weißenhorn ist am späten Dienstagvormittag ein jugendlicher Fahrradfahrer verletzt worden. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Ein Jugendlicher, der mit einem Pedelec unterwegs war, ist am späten Dienstagvormittag in Weißenhorn von einem Auto erfasst worden. Dabei erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen.

    Gegen die Unfallverursacherin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt

    Dem Polizeibericht zufolge befuhr der 17-Jährige mit seinem Pedelec die Kaiser-Karl-Straße vom Kreisverkehr am Hauptplatz kommend in nördliche Richtung. Als er an den dortigen Parkbuchten vorbeifuhr, wollte eine 55-Jährige mit ihrem Auto vom Straßenrand auf die Straße einfahren. Sie übersah den von hinten herannahenden Jugendlichen, der nach dem Zusammenstoß zu Fall kam. Hierbei wurde er leicht verletzt, sein Pedelec wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden