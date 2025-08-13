Icon Menü
Autokäufer hat in Bellenberg möglicherweise mit Falschgeld bezahlt

Bellenberg

Autokäufer hat möglicherweise mit Falschgeld bezahlt

Ein 43-Jähriger aus Bellenberg verkauft seinen Wagen an einen 27-Jährigen. Das dabei verwendete Bargeld löst später eine Warnmeldung am Bankautomaten aus.
    • |
    • |
    • |
    Ein 27-Jähriger hat in Bellenberg den Verkauf eines privaten Autos bar bezahlt. Nun ermittelt die Polizei, weil der Mann Falschgeld verwendet haben könnte.
    Ein 27-Jähriger hat in Bellenberg den Verkauf eines privaten Autos bar bezahlt. Nun ermittelt die Polizei, weil der Mann Falschgeld verwendet haben könnte. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Hat ein 27-Jähriger in Bellenberg ein Auto mit Falschgeld bezahlt? Der Verdacht steht im Raum, nachdem der Verkäufer eine entsprechende Meldung am Bankautomaten erhalten hat.

    Wie die Polizei mitteilt, erwarb der 27-Jährige am Montagabend den defekten Wagen eines 43-Jährigen. Er bezahlte dem Verkäufer hierfür eine mittlere vierstellige Summe in bar. Als der 43-Jährige das Bargeld am Bankautomaten einbezahlen wollte, erschien eine Warnmeldung auf dem Display, da es sich um Falschgeld handeln könnte. Der Verkäufer ging daraufhin zur Polizeiinspektion Illertissen und brachte den Vorfall zur Anzeige. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld ein. (AZ)

