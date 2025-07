Krimilesung mit Nicola Förg

Icon vergrößern C. Gehring, G. Zanker, Nicola Förg, R. Kleber, A. Theimer Foto: B. Becker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen C. Gehring, G. Zanker, Nicola Förg, R. Kleber, A. Theimer Foto: B. Becker

Kürzlich war die bekannte Krimiautorin Nicola Förg zu Gast in der Stadtbücherei St. Martin und las vor etwa 70 interessierten Leserinnen und Lesern aus ihrem neuesten Krimi „Verdammte Weiber“. In ihrem 16. „Irmi-Mangold“-Roman erzählt die Schriftstellerin vom tragischen Tod einer ehemaligen Journalistin. Diese wiederum recherchierte vor ihrem Tod über die Diskriminierung von Frauen in der Kunst.