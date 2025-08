Ertappt in Buch: Diebe stehlen Schrott-Batterien

In der Unteren Straße in Buch sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 60 alte Autobatterien im Wert von 450 Euro gestohlen worden, das berichtet die Illertisser Polizei. Die Batterien waren im Außenbereich einer Kfz-Werkstatt auf einer Palette ungesichert gelagert. Der Betreiber der Kfz-Werkstatt entdeckte die beiden dunkelgekleideten Täter auf frischer Tat. Daraufhin entfernten sie sich mit einem blauen Transporter, der Marke Renault, vom Tatort. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, zu melden. (AZ)

