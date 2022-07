Ay

vor 32 Min.

Der Neubau ist gestartet: Bald gibt's mehr Platz im Kindergarten Ay

Lokal Der Spatenstich ist gemacht, kommendes Jahr wird es im Kindergarten in Ay damit Platz für zwei neue Gruppen geben. Was zudem an dem Gebäude alles geplant ist.

Von Angela Häusler

Der Bagger im Garten des Kindergartens Ay war am Sonntagmittag ein großer Hit - und auch der Anlass dafür erfreute Erzieherinnen, Eltern und Kinder: Damit begann der erste Spatenstich für den Anbau, der nun die lang andauernden Platzprobleme im Haus beenden soll. In den Sommerferien startet der Abriss des jetzigen Gymnastiksaals, an dessen Stelle zusätzliche Gruppen- und Personalräume errichtet werden.

