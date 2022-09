Illerkanalbrücke in Ay wird saniert

Die dritte Baustelle rund um Senden kommt: Die Illerkanalbrücke wird ab Montag, 5. September, saniert. Die Kreuzung im Sendener Norden und die Straße zwischen Reutti und Neu-Ulm ist auch noch dicht.

Sendener Bürger müssen jetzt einmal durchatmen, die nächste Baustelle kommt: Ab kommenden Montag, 5. September, wird die Illerkanalbrücke zwischen Ay und Illerkirchberg saniert. Das teilt das Staatliche Bauamt in Krumbach mit.

Den Bauarbeiten vorausgegangen sind zweiwöchige Arbeiten durch die Telekom, nun rücken die größeren Maschinen an. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach mitteilt, dauern die Arbeiten voraussichtlich drei Monate, also bis Ende November. Die Illerkanalbrücke, die zwischen Ay und Illerkirchberg liegt, muss instand gesetzt werden.

Bauarbeiten in Ay sind abwechselnd auf je einer Straßenseite

Die nötigen Arbeiten finden jeweils abwechselnd auf nur einer Straßenseite statt. Das heißt, Autofahrerinnen und Autofahrer kommen trotzdem durch. Der Verkehr wird mithilfe einer Ampelanlage geregelt. Auch die Gehwege bleiben während der Bauzeit stets auf einer Straßenseite nutzbar, teilt die Krumbacher Behörde mit. Zum Ende der Bauarbeiten wird die Staatsstraße dann wegen Deckenbauarbeiten noch für ein Wochenende voll gesperrt.

Da die Brücke Teil einer Staatsstraße ist, kümmert sich das Staatliche Bauamt in Krumbach um diese Arbeiten. Ähnlich sieht es im Sendener Norden aus: Die Kreuzung am Iller-Center liegt an einer Staatsstraße, auch diese Baustelle betreut das Staatliche Bauamt Krumbach. Die Arbeiten laufen dort seit Anfang August, sie sollen in circa zehn Tagen abgeschlossen sein.

Auf der neuen Strecke soll es weniger Staus geben

Wenn die Autofahrer und Autofahrerinnen diese Bauphase hinter sich haben, wartet ein entspannteres Fahren: Dann rechnen Stadt und Landkreis mit deutlich weniger Staus an der Stelle, da die Fahrbahnführung verbessert wird. Das soll sich vor allem samstags bemerkbar machen. Aus Aufheim kommend können Autofahrer beispielsweise auf einer eigenen Spur Richtung Iller-Center abbiegen.

Auch die Staatsstraße 2029 zwischen Reutti und Neu-Ulm ist bis zum 30. September voll gesperrt, weil sie erneuert wird. Die Baumaßnahme erstreckt sich vom Kreisverkehr Otto-Renner-Straße bis zum Ortseingang Reutti. Die landwirtschaftlichen Gehöfte bleiben bis auf einzelne Tage eingeschränkt erreichbar, wie es in einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts heißt.