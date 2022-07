Das nächste Wohngebiet an der Spinnerei in Ay kommt voran

Lokal Elf Mehrfamilienhäuser sind auf dem Gelände der ehemaligen Spinnerei in Ay geplant. Sie werden ein neues Eingangstor Sendens bilden.

Wohnen direkt am Illerkanal: Auf den Flächen der ehemaligen Spinnerei in Ay soll weiterer Wohnraum entstehen. Grundstückseigentümer ist die Firma Allgaier Immobilien, sie plant dort mehrere kleine Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage und Grün zur Erholung. Doch dafür muss nun der Bebauungsplan geändert werden. Der derzeit gültige bietet keine Möglichkeit für mehrere mehrgeschossige Bauten.