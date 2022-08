Ay

06:00 Uhr

Steigende Baukosten: Wird der Kindergarten Ay doch massiv gebaut?

Lokal Der Kindergarten muss unbedingt erweitert werden, die Plätze sind schon jetzt knapp. Doch Senden leidet unter gestiegenen Baukosten.

Von Carolin Lindner

Der Kindergarten in Ay soll erweitert und in diesem Zuge umgebaut werden. Neben zwei neuen Kindergartengruppen bekommen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Sozialraum. Der Umbau ist beschlossene Sache, seitdem laufen die Vorbereitungen für die Baumaßnahmen. Und die gestalten sich schwierig. Denn alle Arbeiten im Baubereich werden deutlich teurer als geplant, teilweise gab es gar keine annehmbaren Angebote. Aus diesem Grund soll der Bau des Kindergartens nun massiv ausgeführt werden statt in Holzbauweise.

