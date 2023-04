Unbekannter beschädigt schwarzen VW Golf in Ay

Ein Autobesitzer stellt über Nacht seinen Wagen in der Lusthauser Straße in Ay ab. Als er am nächsten Morgen zurückkommt, sieht er mehrere Beschädigungen.

Auf mehrere tausend Euro beziffert die Polizei den Schaden, der in der Nacht auf Samstag an einem geparkten Auto in Ay angerichtet wurde. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen VW Golf, der in der Lusthauser Straße stand. Dessen Besitzer hatte den Wagen am Freitag gegen 21 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 10.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er mehrere Beschädigungen auf der Fahrerseite fest. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch