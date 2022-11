Senden

06:00 Uhr

Wohnen am Illerkanal: Neues Quartier in Ay soll luftig und grün werden

Auf dem Grundstück an der ehemaligen Spinnerei in Ay, das seit geraumer Zeit brachliegt, gehen die Planungen für neue Wohnhäuser weiter.

Plus Auf dem Gelände der ehemaligen Spinnerei in Ay plant der Eigentümer elf Mehrfamilienhäuser. Jede Wohnung soll einen Freisitz mit Blick auf Wald oder Wasser bekommen.

Von Carolin Lindner

Wohnen direkt am Illerkanal – und dann auch noch in einem grünen, neuen Wohnquartier. Das sind die Pläne der Investoren für das Gelände der ehemaligen Spinnerei in Ay. Um das Vorhaben realisieren zu können, wird derzeit der Bebauungsplan geändert. Die Investoren stellten in diesem Rahmen den aktuellen Stand der Planungen vor: Elf Häuser sollen auf dem Areal entstehen, allesamt locker auf einer u-förmigen Fläche verteilt.

