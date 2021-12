Babenhauen

07:00 Uhr

Schloss-Sanierung in Babenhausen geht in die nächste Runde

Plus Die Arbeiten am Dach des Langschlosses sind beendet. Jetzt stehen weitere Aufgaben an. Auch Mietergespräche werden schon geführt.

Von Sabrina Karrer

In den vergangenen Monaten hat sich auf dem Schlossgelände in Babenhausen einiges getan. Unter anderem wurde das Dach auf einem Teil des Langschlosses saniert. Die Baustelle war weithin sichtbar, nicht zuletzt wegen der Plane, die das Denkmal in dieser Zeit vor Regen geschützt hat. Im Oktober kamen die Arbeiten zum Abschluss. Nun plant das Haus Fugger die nächsten Schritte des architektonisch herausfordernden Großprojekts mit Kosten in Millionenhöhe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen