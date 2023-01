19-Jähriger verliert Kontrolle über Auto und durchbricht Metallzaun

Ein junger Autofahrer gerät in Babenhausen mit seinem BMW ins Schleudern und landet in einem Garten. Der 19-Jährige und sein Beifahrer bleiben unverletzt.

In Babenhausen ist es am Montagabend gegen 21 Uhr zu einem spektakulären Unfall gekommen, der aber glimpflicher ausging, als zunächst angenommen wurde. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem gleichaltrigen Beifahrer auf der Straße Am Hofbrühl von Osten kommend durch eine doppelte Kurve und verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW schleuderte zuerst auf der rechten Straßenseite gegen den Randstein und geriet dann auf die gegenüberliegende Seite.

Dort riss das Auto am zweiten Haus nach der Kurve mehrere Meter eines Holzzaunes nieder, überquerte die Hofeinfahrt des benachbarten Busunternehmens, durchbrach den dortigen Metallgitterzaun, drehte sich um 180 Grad und blieb rückwärts vor einem Apfelbaum im Garten stehen. Der Baum blieb nach Auskunft des Besitzers unversehrt. Das Fahrzeug wurde nach vorläufiger Einschätzung von Feuerwehrkommandant Jürgen Gottwald, der den Einsatz leitete, erheblich beschädigt.

Fahrzeuginsassen bleiben bei Unfall in Babenhausen unverletzt

Die Feuerwehr Babenhausen rückte mit einem großen Aufgebot zur Unfallstelle aus. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass die Fahrzeuginsassen das Auto bereits selbstständig verlassen hatten. Verletzt wurden die beiden Männer nicht. Daher konnte der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst wieder abrücken. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus.

Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe am Fahrzeug konnten die Beamten noch keine Auskunft geben, da sie die Einsatzstelle nach der Aufnahme des Geschehens schnell wieder verlassen mussten. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Gartenzäunen jedoch auf knapp zweitausend Euro.