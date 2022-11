20-Jähriger steht unter Alkoholeinfluss und fährt Auto an

Ein junger Mann fährt in Babenhausen gegen ein geparktes Auto und flüchtet. Die Polizei findet am Unfallort sein Kennzeichen und stellt ihn.

Ein junger Mann ist in Babenhausen gegen ein geparktes Auto gefahren und hat sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Sonntag gegen 4.30 Uhr in der Paradiesstraße. Durch den Zusammenstoß wurde das geparkte Fahrzeug circa 15 Meter über die Straße geschoben. Der 20-jährige Verursacher verlor an der Unfallörtlichkeit das vordere Kennzeichen seines Autos.

20-jähriger Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss

Mehrere Streifenbesatzungen konnten den 20-jährigen Mann später antreffen. Er stand unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein, sein Fahrzeug und weitere Gegenstände sicher. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 23.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)