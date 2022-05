Babenhausen

13:42 Uhr

22-Jähriger stirbt an Badeweiher – Polizei geht von Unfall aus

Rettungskräfte aus der gesamten Umgebung waren am Sonntag am Rothdachweiher in Babenhausen im Einsatz.

Viele Menschen sind bestürzt über den Tod des 22-Jährigen, der am Sonntag im Babenhauser Badesee in Not geriet. Hat die Polizei am Tag danach neue Erkenntnisse?

Von Sabrina Karrer

Die Anteilnahme nach dem tödlichen Badeunfall in Babenhausen ist groß. Wie berichtet, ging am Sonntagnachmittag ein 22-Jähriger beim Schwimmen im Rothdachweiher unter und tauchte nicht mehr auf. Eine groß angelegte Rettungsaktion startete, doch für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Versuche, ihn am Ufer des Sees wiederzubeleben, blieben erfolglos. Hat die Polizei am Tag danach Erkenntnisse, weshalb er in Not geriet? Die Polizeiinspektion Memmingen und deren Kriminaldauerdienst haben am Sonntag die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Dem momentanen Sachstand nach geht die Polizei von einem Unfall und einer medizinischen Ursache aus. Den Verdacht einer Straftat gibt es laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West aktuell nicht. Deshalb wird voraussichtlich auch keine Obduktion stattfinden, welche auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgen würde. Der Vorfall ereignete sich an einem der ersten richtig warmen Wochenenden. Es dürfte der bislang einzige Badeunfall in diesem Jahr im Gebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West gewesen sein, dessen Zuständigkeitsgebiet mehrere Landkreise und kreisfreie Städte abdeckt, darunter das Unterallgäu und der Landkreis Neu-Ulm. Lesen Sie dazu auch Babenhausen 22-Jähriger kommt bei Badeunfall am Rothdachweiher ums Leben

Themen folgen