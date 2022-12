50-jähriger Ladendieb wird von Mitarbeiter gestellt

Er packt mehere Artikel in einem Babenhauser Discounter in seinen Rucksack und verlässt das Geschäft ohne zu bezahlen. Ein Angestellter hält ihn auf.

In den Vormittagsstunden des vergangenen Dienstags hat ein Kunde in einem Lebensmitteldiscounter in Babenhausen einen Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass ein Mann mehrere Artikel in seinen Rucksack gepackt habe. Ein Angestellter sprach den Verdächtigen im Bereich des Ausgangs daraufhin an. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich heraus, dass er insgesamt Waren im Wert von 35 Euro in seinem Rucksack versteckt hatte.

Dieb ist unter keiner Wohnadresse in Deutschland gemeldet

Polizisten stellten fest, dass der 50-Jährige unter keiner Wohnadresse in Deutschland gemeldet war. Deswegen hatte ihn auch die Staatswanwaltschaft zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Klärung des Sachverhaltes und der Benennung eines sogenannten Zustellungsbevollmächtigten entließen die Beamten ihn wieder. (AZ)