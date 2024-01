Babenhausen

11:55 Uhr

75 Jahre Blasmusik und Begegnung im ASM-Bezirk Memmingen

Plus Der Bezirk 6 Memmingen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes feiert Geburtstag. Das Bezirksmusikfest richtet heuer die Kapelle in Winterrieden aus.

Von Claudia Bader

Der Bezirk 6 Memmingen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) besteht seit 75 Jahren. Genauso lange wie die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Darauf wies der Unterallgäuer Landrat Alex Eder in seinen Glückwünschen hin. Zahlreiche Musikerinnen und Musiker aus den Bezirkskapellen besuchten einen vom Musikverein Babenhausen klanglich gestalteten Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas. Im Mittelpunkt der anschließenden Bezirksjahresversammlung in der Veranstaltungshalle des Schulzentrums stand die Neuwahl des kompletten Vorstands. Aber auch um das Bezirksmusikfest ging es, das heuer in Winterrieden stattfinden wird.

ASM-Bezirk Memmingen wählt neuen Vorstand

Einstimmig bestätigten die Versammelten den Bezirksvorsitzenden Peter Zettler und seinen Stellvertreter Markus Weiß im Amt. Heidemarie Kuhn wurde als Bezirksdirigentin und Julia Kößler als ihre Stellvertreterin gewählt. Die nach zwölfjähriger Amtszeit nicht mehr kandidierende Bezirksjugendleiterin Michaela Holzhauser wurde von Simon Miller abgelöst. Als seine Stellvertreter agieren Kevin Renz und Nina Peuscher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen