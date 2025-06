80er-Treffen im Fuggermarkt Babenhausen

Die Schüler und Schülerinnen des Jahrgangs 1944/45 sahen sich wieder anlässlich ihres 80. Geburtstags. Uli Winkler hat sie zum letzten Mal zum zehnten Klassentreffen in ihrer alten Heimat eingeladen. Der Organisator bedankte sich auch für die jahrzehntelange Treue und für das Vertrauen seiner Mitschüler. Bei gemeinsamem Kaffee, Kuchen und Abendessen im traditionsreichen Gasthaus Rössle wurde viel über die vergangene Zeit geredet und gefachsimpelt. Es wurde an ihre 13 verstorbenen Mitschülern und Schülerinnen sowie die Lehrkräfte selbstverständlich gedacht. In fröhlicher Runde und in bester Harmonie klang nach Einzelvorträgen von Uli Winkler und tollen Wünschen für den weiteren Lebensabend das Klassentreffen aus. Es war ein schönes Wiedersehen für alle, da das 75-Treffen wegen der damaligen Coronazeit untersagt war.

