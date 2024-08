Abschlussschüler verlassen die Mittelschule Babenhausen

In der Veranstaltungshalle im Schulzentrum Babenhausen fand die Abschlussfeier der Mittelschüler statt. Josephine Bechter und Edrina Bakaj, die gekonnt durch das Programm führten, kündigten einige Redner an, die den Schülern ihre guten Wünsche für die Zukunft mitgaben. So sprachen Rektorin Frau Catharina Freudling, Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner und Bürgermeister Otto Göppel den Schülern ihre Glückwünsche aus. Aber auch die Elternbeiratsvorsitzende Gabi Kollmer sowie die Abschlussschüler selbst in Person von Jolina Schröder, Eurona Bakaj und Efe Er ließen die letzten Jahre Revue passieren und erinnerten sich an schöne Stunden.

Immer wieder wurden die Reden von abwechslungsreichen Einlagen der Schüler aufgelockert. So war die Absolventin Franziska Ammann am Klavier zu hören („Let it be“), ein Film mit den schönsten Aktionen der letzten Jahre wurde gezeigt und das gemeinsame Blasorchester der Mittel- und Realschule gab Rockklassiker zum Besten. Lustig wurde es, als die Schüler einige ihrer Lehrer sowie den Bürgermeister im Duell „Klein gegen Groß“ zum Baumstammnageln, Liegestütze machen und Wettessen aufforderten. Zu „Macarena“ tanzte zwischenzeitlich sogar der ganze Saal.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete dann die Zeugnisübergabe. Insgesamt konnten sich 31 Schüler aus den Regelklassen, 7 Schüler aus der P-Klasse und 46 Schüler aus den 10M-Klassen über ihren Abschluss freuen. Besonders hervorzuheben waren die Jahrgangsbesten, die zusätzlich einen Gutschein als Anerkennung vom Elternbeirat erhielten. In der 9P durfte sich Sebastian Schwärzle (2,0) freuen, in den Regelklassen des neunten Jahrgangs schafften es Samuel Hatt (1,6), Simon Miller (1,8) und Lucy Haggenmiller (2,2) aufs Treppchen. Beim mittleren Schulabschluss der zehnten Klassen erhielten Franziska Ammann (1,5), Katharina Springer (1,5) und Samira Mansouri (1,8) die begehrten Auszeichnungen.