Als der Bayerische Hiasl beim Jagen auf Graf Fugger traf

Lokal Um den Wilderer Matthias Klostermayr dreht sich aktuell das Stück auf der Freilichtbühne in Altusried. Die Babenhauser Chronik erzählt ebenfalls von ihm.

Das Leben und Treiben des aus dem altbayerischen Lechfeld ins Schwäbische geflohenen Jagdgehilfen Matthias Klostermayr, der dann der "Bayerische Hiasl" genannt wurde, wird zurzeit wieder auf der Freilichtbühne in Altusried dargestellt. Der Hiasl war allerdings auch einmal in Babenhausen.