An die 300 Menschen treffen sich zu "Spaziergang" in Babenhausen

Mehr Menschen als in den vergangenen Wochen sind am Montag durch Babenhausen gezogen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren.

Abermals sind Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Maßnahmen durch Babenhausen gezogen. Laut Polizei waren es am Montagabend 288 Personen. Das sind mehr als in den vergangenen Wochen, als zwischen 200 und 150 Menschen zu sogenannten "Spaziergängen in der Marktgemeinde zusammenkamen. Die angemeldete Veranstaltung verlief störungsfrei und friedlich, heißt es im Bericht.

Dasselbe gilt für die beiden weiteren "Montagsdemos" im Dienstbereich der Polizeiinspektion Memmingen: Etwa 350 Personen fanden sich am Schrannenplatz in Memmingen ein. Gleichzeit fand am Marktplatz eine Gegendemonstration mit 26 Teilnehmenden statt. Durch Ottobeuren zogen bei einer nicht angemeldeten Versammlung circa 96 Personen. Die Polizei musste kurzfristig Straßen und Kreuzungen in den jeweiligen Orten für den Verkehr sperren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch